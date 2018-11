I pasticceri siciliani Fiasconaro arrivano a Firenze

Il Natale è davvero alle porte e anche quest’anno, di questi giorni, i maestri pasticceri siciliani Fiasconaro arrivano in forza a Firenze per partecipare all’edizione 2018 della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, la grande kermesse dolciaria promossa e organizzata da Emanuele Giordano e interamente dedicata ai due profumatissimi prodotti da forno eletti a simbolo delle festività natalizie.

L’appuntamento è all’Auditorium Duomo (via de’ Cerretani 54/R – ingresso libero) dal 24 al 25 novembre e l’affluenza si preannuncia numerosissima. Per tanti visitatori infatti la Fiera rappresenta ormai una ‘dolce consuetudine’, un sereno momento di svago durante il quale, magari in compagnia di amici e familiari, assaporare tutta la fragranza dei più sontuosi panettoni e dei più soffici pandori nati dall’estro dei migliori produttori d’Italia.

Panettone e Pandoro sono due simboli del Natale ma anche due straordinarie icone della grande scuola dolciaria italiana. Nati storicamente nelle regioni settentrionali, oggi vengono sfornati in tutte le Regioni del Paese. “Non potevamo certo mancare all’appuntamento con questa Fiera di cui da sempre siamo testimonial. Per noi rappresenta non solo un’importante vetrina ma anche una bella occasione per rapportarci in maniera diretta con il grande pubblico. Stringiamo mani, scambiamo due chiacchiere amichevolmente, proponiamo piccole degustazioni a chi ancora non ci conosce o a chi, anno dopo anno, torna a trovarci.” sottolinea il pluripremiato Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro che a Castelbuono, antico borgo nel verde del Parco delle Madonie (a pochi chilometri da Palermo), produce panettoni conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

Facciamo tappa allo stand Fiasconaro. È l’occasione giusta per gustare tante dolci leccornie… a partire dal nuovo Panettone agli Agrumi e allo Zafferano di Sicilia.

Un panettone siciliano al 100

È siciliano nell’anima e nel cuore il nuovo panettone agli Agrumi e allo Zafferano di Sicilia, pensato per festeggiare il Natale 2018. Siciliani al 100% i limoni, le arance e i mandarini da cui nascono i canditi che lo caratterizzano. Siciliano doc lo zafferano, spezia rara e preziosa, che arricchisce l’impasto conferendogli straordinarie qualità organolettiche. Siciliano infine il look che lo contraddistingue, firmato Dolce&Gabbana, straordinario brand-icona dell’alta moda. Una coloratissima scatola di latta da collezionare fatta disegnare, in due versioni, dalle più celebri maestranze artistiche dell’Isola che si sono ispirate alla tradizione del carretto e ai personaggi dell’Opera dei Pupi.

L'azienda dolciaria siciliana Fiasconaro si posiziona oggi come un punto di riferimento assoluto nel settore dell’alta pasticceria. Affermata sul mercato nazionale e internazionale, è una realtà moderna e in continua espansione in cui convivono un forte spirito imprenditoriale e una costante ricerca della qualità nel pieno rispetto dei più alti standard della tradizione gastronomica italiana. Oggi i prodotti Fiasconaro, dopo aver valicato i confini siciliani, sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, in molti Paesi europei, oltre che negli USA, in Canada, in Brasile, in Giappone, in Australia e in Nuova Zelanda.

