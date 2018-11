Ritiro ingombranti Alia prenotabile da cellulare, la battaglia del M5S

Il M5S Montecatini Terme, nel Consiglio comunale di martedì 27, porterà all’attenzione della Giunta una proposta per impegnare la stessa a richiedere ad Alia l’attivazione di un numero gratuito anche da cellulare per chi intende prenotare il ritiro degli “ingombranti”

La Mozione è stata e verrà presentata in modo congiunto da tutti i Portavoce Comunali del Movimento 5 Stelle della Provincia di Pistoia, nel tentativo di far fronte comune davanti ad ATO ed al gestore per ottenere questo piccolo ma importante servizio.

Attualmente ALIA è raggiungibile, ad un numero gratuito, solo da fisso, ma i cittadini, sempre più frequentemente, hanno rinunciato al classico telefono di casa affidandosi esclusivamente ai cellulari.

Prenotando il ritiro di rifiuti ingombranti da cellulare ci si trova a pagare un ulteriore balzello di costo su un servizio già caro al limite della sostenibilità.

Ci auguriamo che l’amministrazione voglia sposare questa causa in modo da favorire i cittadini nel servizio, disincentivando ulteriormente il fastidioso ed incivile abbandono dei rifiuti ingombranti al cassonetto.

Fonte: Gruppo M5S Montecatini Terme

