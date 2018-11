Sabato sera in biblioteca a Casalguidi con i SuperSabati

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Serravalle Pistoiese, in collaborazione con l’Associazione Culturale Bosco a ‘Bbaccano, propone 4 sabato sera alternativi per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni. Il prossimo appuntamento è per sabato 24 novembre presso la Biblioteca Eden in Piazza Vittorio Veneto a Casalguidi. A partire dalle ore 18.00, i ragazzi saranno impegnati in un laboratorio creativo per costruire e giocare insieme. Alle ore 20.00 la cena ed alle ore 21.00 la proiezione di un film. L’iscrizione è obbligatoria. Per info e prenotazioni: Francesca Sabatini 333 8324006 - Alessandra Forlani 340 7619287 Email: leboscoabbaccano@gmail.com

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio Stampa

