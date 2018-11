Scuola 'Michelet' più ecologica e funzionale, inaugurato il restyling

Duecento palloncini colorati, uno per ciascun alunno, per festeggiare il nuovo volto della scuola primaria “Michelet” all'Antella. Ieri pomeriggio l'inaugurazione della struttura al termine dell'intervento di restyling dell'edificio e del giardino avviato lo scorso anno con più fasi di cantiere. Una ristrutturazione complessiva che da parte dell'amministrazione comunale ha comportato un impegno economico pari a 600mila euro. All'inaugurazione, accanto agli studenti della scuola elementare, agli insegnanti, al personale scolastico e alle famiglie, presenti il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini e la dirigente dell'Istituto comprensivo “Caponnetto” Maria Luisa Rainaldi. Dopo il taglio del nastro, i bambini hanno alzato in volo i palloncini (scelti appositamente biodegradabili) e a seguire una piccola merenda.

Obiettivo dell'intervento era rendere la scuola più fruibile e vivibile sia negli sapzi interni che esterni, con l'innalzamento dei parametri di comfort acustico e termico e l'abbassamento dei consumi energetici.

Per quanto riguarda l'edificio, la ristrutturazione ha comportato:

· sostituzione di tutti gli infissi esterni al fine di aumentare l'isolamento termico ed acustico e restauro delle persiane,

· realizzazione di un cappotto isolante esterno al fine di migliorare l'isolamento termico e l'efficienza energetica e conseguente rifacimento delle facciate,

· sostituzione totale della pavimentazione al fine di raggiungere il parametro di resistenza allo scivolamento prevista dall'attuale normativa,

· realizzazione di controsoffitti in cartongesso fonoassorbente al fine di migliorare l'acustica degli spazi didattici,

· sostituzione totale delle plafoniere esistenti con nuove a Led, al fine del risparmio sul consumo elettrico e del miglioramento dei Lux sul piano di lavoro per alunni e docenti,

· sostituzione di tutte le plafoniere di emergenza con nuove a Led ai fini del rispetto del parametro Lux sul piano di evacuazione (pavimento), come richiesto dalla specifica normativa,

· tinteggiatura completa di tutti i locali.

La ristrutturazione del giardino ha comportato:

· ampliamento di circa 235 mq, una nuova recinzione,

· nuovo accesso più sicuro e agevole dall'area destinata a parcheggio,

· livellamento e la regolarizzazione dal punto di vista plano-altimetrico del terreno, conseguente anche alle nuove opere di regimazione acque meteoriche,

· realizzazione dei nuovi percorsi pedonali debitamente illuminati con corpi illuminanti a Led,

· totale inerbimento dell'area con prato pronto effetto,la piantumazione di nuove essenze arborre “sempreverdi” oltre al impianto di irrigazione.

“Finalmente ci siamo – ha commentato il sindaco Casini -. Abbiamo speso molte energie in questa ristrutturazione e finalmente siamo arrivati a compimento. La Michelet adesso è piccolo gioiello, più bella, più confortevole e più ecologica. Voglio ringraziare sinceramente tutti i tecnici del Comune perché il progetto è veramente di qualità. Non ci fermiamo qui perchè l'opera di riqualificazione delle scuole del territorio, che è la nostra priorità, va avanti e prosegue. A breve apriremo un percorso di partecipazione con famiglie e insegnanti per il restyling delle scuole di Rimaggio e Marconi”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli