Semiconvitto Crocifissine, Bardelli (FdI): "Polemiche infondate"

Mi sembra che le polemiche nate attorno al Semiconvitto Crocifissine, alimentate di recente dall’intervento della CGIL, siano totalmente sterili e strumentali, se non demagogiche, poiché prive di fondamento. Nonostante il Comune abbia fornito spiegazioni, ancora si vuol far passare il messaggio che l’Amministrazione avrebbe l’intenzione di eliminare o limitare il servizio, quando in verità ha fatto tutto ciò che le competeva per mantenerlo: dopo aver inserito nell’ultima variazione di bilancio la somma da erogare per il funzionamento del doposcuola, sta attendendo la risposta della cooperativa Co&so, di cui è stata riconosciuta l’ammissibilità della proposta di gestione in seguito alla manifestazione di interesse.

Da precisare che l’attuale giunta ha scelto di contribuire secondo una logica diversa e maggiormente equa alla gestione del Semiconvitto. Nel biennio 2016-2017 infatti le casse pubbliche, ossia tutti i cittadini pistoiesi, hanno dovuto sostenere la spesa di circa mezzo milione di euro come sbilancio tra costi effettivi del servizio ed entrate da tariffe pagando 3.500 euro annui per ogni utente, quando il 70% degli iscritti ha un Isee superiore ai 20mila euro. Ciò significa che l’Amministrazione precedente aveva concesso agevolazioni indiscriminate anche alle famiglie che, considerata la dichiarazione dei redditi, avrebbero potuto pagare tariffe più alte e che costituiscono la netta maggioranza dell’utenza. Per questo il Comune destinerà una somma minore, 80 mila euro, al mantenimento del doposcuola, prevedendo poi per le fasce più deboli (e quindi non escludendo nessuno) il supporto dei servizi sociali. A tutti i ragazzi di Pistoia verrà offerta pertanto la possibilità di essere seguiti nello studio pomeridiano da personale qualificato al fuori dell’orario scolastico.

Se la CGIL vuole criticare per partito preso è libera di farlo, ma non diffonda notizie non rispondenti alla realtà dei fatti solo al fine di gettare discredito sull’operato della Giunta Tomasi.

Elena Bardelli Consigliere Comunale Fratelli d’Italia-Pistoia

