Sopralluogo di Cordone (Lega) a Ponzano e in via Vacchereccia: "Così non va"

Marco Cordone (Segretario Lega Toscana-Salvini Premier Empolese Valdelsa), insieme ai suoi stretti collaboratori, sulla base di alcune segnalazioni ricevute, ha effettuato un sopralluogo nel territorio comunale di Empoli, in zona via Di Ponzano, via Vacchereccia e ha rilasciato la seguente dichiarazione: "In via Di Ponzano presso il circolo Arci, si notano spesso auto parcheggiate in una strada già stretta di suo ed in semicurva, che costringono a viaggiare contromano. A volte, per scambiarsi, occorre fare retromarcia per alcune centinaia di metri e di conseguenza, un guidatore anziano o inesperto può trovarsi in seria difficoltà; non vi sono cartelli di divieto di sosta, come secondo noi, dovrebbe essere. Soprattutto nell'ultimo tratto di via Di Ponzano, la percorribilità della strada non regge al traffico proveniente da Empoli est, verso e da Montespertoli; in zona vi sono rifiuti abbandonati e i fossi non sono curati bene; è una strada vicinale di interesse pubblico che dovrebbe essere all'attenzione dell'Amministrazione comunale empolese, la quale dovrebbe intervenire, per mantenerla percorribile (sembra ci siano delle sentenze in materia). Anche via Vacchereccia è in condizioni similari. Ci dicono che andrebbe sistemata con pietrisco costabilizzato, scoperchiatura di cava.Inoltre, potrebbe essere messo qualche lampione nel tratto abitato e sarebbe fondamentale il collocamento di uno specchio all'incrocio tra via Vacchereccia e via Di Ponzano. Invitiamo il Comune di Empoli ed eventualmente altri Enti preposti, ad interessarsi seriamente di questi problemi ed intervenire prontamente. Noi seguiremo la questione."

Fonte: Lega Toscana Salvini Premier Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

