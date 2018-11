Terre di Presepi, a Vergaio evento per l'incendio del Monte Pisano

Le città e i presepisti di Terre di Presepi hanno organizzato in collaborazione con il gruppo presepisti vergaiesi per domani venerdì 23 novembre a Vergaio (Prato) presso il salone Massimo Conti della pizzeria San Martino una iniziativa per sostenere anche economicamente le popolazioni di Calci dopo il drammatico e violento incendio che ha devastato il Monte Serra. L'appuntamento è alle ore 20 per una pizzata a 15 euro aperta a tutti (pronatazioni e info: 333 8697811)

Calci e la Val Graziosa è da sempre terra di Presepi. A Nicosia di Calci le sorelle Battaglini realizzano ogni anno il "Presepio che cresce" che ha la caratteristica di proporre ogni anno un nuovo personaggio per il presepe, in località Tre Colli i presepisti del luogo organizzano un presepe artistico nella chiesa, mentre al Museo di Storia Naturale della Certosa di Calci sono contenuti i presepi meccanici dei Meucci, tra i primi realizzati in Italia e noti in tutto in mondo per aver girato l'Italia e il sud America. Ancora oggi continuano ad esercitare il proprio fascino. Intanto i presepisti come ulteriore segno di solidarietà verso Calci stanno pensando di organizzare in quel luogo una specifica esposizione presepiale.

"Le città di Terre di Presepi non sono solo un cammino che muove ogni anno un milione di visitatori - spiega il coordinatore Fabrizio Mandorlini - ma ha nelle persone che ne fanno parte un forte spirito di amicizia, vicinanza e solidarietà. Ecco che fin da subito abbiamo pensato che in questo Natale dovevamo essere più vicini ai presepisti di Calci e alla popolazione. Quando facciamo un presepe, pensiamo subito spesso a realizzare paesaggi fatti di montagne e colline coperte di piante. La val Graziosa per alcuni anni non potrà più essere quel presepe naturale che la contraddistingueva, per questo dobbiamo continuare a tenere accesi i riflettori su questa zona e andare ancora di più a visitarla".

A San Miniato durante la presentazione nazionale di Terre di Presepi avvenuta sabato 17 novembre scorso, molti presepisti hanno firmato per sostenere il Monte Pisano come luogo del cuore Fai, tra cui il consigliere regionale Enrico Sostegni e il presidente di Symbola Ermete Realacci.

