Un numero contro la violenza sulle donne: Unicoop lo stampa sul pane

Unicoop Firenze si mobilita per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne del 25 novembre e lo fa con due strumenti semplici, ma capaci di raggiungere tutti i soci e clienti della cooperativa: il pane e gli scontrini.

Il 24 novembre le confezioni di pane vendute a libero servizio (produzione interna e fornitori) saranno corredate di un adesivo che riporta la campagna della Regione Toscana ed il numero antiviolenza e stalking, attivo 24 ore su 24: 1522.

Inoltre, dal 12 al 25 novembre, in tutti i supermercati Unicoop Firenze, soci e clienti hanno trovato e troveranno manifesti e volantini dedicati e su ogni scontrino che esce dalle casse dei Coop.Fi viene riportato il riferimento al numero 1522.

Il servizio 1522, gratuito e accessibile da tutta Italia, disponibile 24 ore su 24, è stato attivato da diversi anni dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è collegato alla rete dei centri antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere del territorio. Rispondono operatrici ed operatori qualificati che parlano in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo, pronti ad ascoltare, dare informazioni utili e orientare la persona al centro di ascolto e di aiuto più vicino.

“Con questa iniziativa la cooperativa vuole dare un segnale tangibile e visibile di mobilitazione su un tema di indubbia rilevanza sociale e lo fa rivolgendosi con mezzi immediati a tutti i soci e consumatori che frequentano i nostri punti vendita” fanno sapere da Unicoop Firenze.

Tutte le notizie di Toscana