Assemblea regionale Anci Toscana, presente l'assessore Bugli

Martedì 27 novembre alle 10, presso la Città Metropolitana di Firenze (via Cavour 1 Sala Luca Giordano) si terrà l’assemblea regionale di Anci Toscana.

La seduta, dal carattere strategico, sarà dedicata in particolare alla posizione dell’Associazione sulla proposta della Regione Toscana sul tema del regionalismo differenziato da inviare al Governo. Sono molte le aree di interesse dei Comuni: dal governo del territorio all’ambiente, dai beni culturali al lavoro, dall’istruzione e la formazione ai porti e le concessioni demaniali, dall’accoglienza alla sanità; il tutto incrociando l’approfondimento e il lavoro portato da Anci Toscana sul tema degli assetti istituzionali e funzionali regionali. La richiesta di maggiore autonomia si estende anche al coordinamento della finanza delle autonomie locali, tema da analizzare non solo alla luce della imminente Manovra, ma anche riguardo al confronto con il Governo sulla revisione urgente delle norme di riferimento delle province e delle città metropolitane, sul superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni, e sulla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni di ogni dimensione. Durante l’Assemblea previsto anche il consueto momento di rendiconto delle attività, anche al fine della programmazione 2019. Oltre al presidente Matteo Biffoni, ai membri del direttivo, ai sindaci e agli amministratori, sarà presente l’assessore regionale Vittorio Bugli.

Fonte: Anci Toscana

