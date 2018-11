'Concorsone' a Empoli, degli oltre 1.100 partecipanti solo la metà si presenta

Circa la metà degli iscritti ha presenziato oggi a Empoli alla prova preselettiva per tre posti di lavoro a tempo indeterminato come istruttore amministrativo/contabile. Dei 1.132 si sono presentati infatti circa 550 persone alle scuole 'Fermi'. Dalle 16, orario di convocazione dei partecipanti, sono servite 2 ore e mezzo prima del via per i quiz (l'apertura dei cancelli però era fissata alle 15.30). Controlli scrupolosi ma definiti lenti da molti partecipanti hanno portato al quiz di 30 domande a scelta da svolgere in 30 minuti. Il concorso, a 10 anni di distanza dall'ultima volta che veniva tenuto, ha impiegato 24 aule scolastiche (la metà di quelle ipotizzate in partenza) e 50 dipendenti comunali per gestire la registrazione e la sorveglianza. Nonostante i ritardi, non ci sono stati disagi per i partecipanti. I primi 100 (pari merito inclusi) che si saranno classificati potranno partecipare alle prove scritte.

Tutte le notizie di Empoli