Al congresso Cgil Toscana la storia di Sara Msilia, giovane lavoratrice di origine straniera

L’intervento di Sara Msilia, 24 anni e origini marocchine, delegata Flai Cgil Grosseto, ha aperto il Congresso della Cgil Toscana in svolgimento oggi alla Cattedrale ex Breda di Pistoia: “Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di essere qui oggi per un evento così importante. Sono Sara Msilia ho 24 anni e sono di origine marocchina, ma cresciuta in Italia e italiana. Ho conosciuto la Cgil facendo la domanda di disoccupazione agricola, ed ho scoperto un mondo che crede nei valori di giustizia, pace, solidarietà, un mondo che si evolve in sintonia con i cambiamenti del lavoro, oggi più veloci di sempre, ma soprattutto un mondo fatto di persone che sanno ascoltare e che danno un aiuto concreto ai lavoratori. Ho avuto una breve esperienza come operatrice fiscale al Caaf, poi - tornando al mio lavoro in agricoltura - ho fatto conoscere ai miei colleghi il sindacato, i loro doveri ed i loro diritti e sono stata votata come Rsu. Oggi sono nel direttivo della Flai Cgil di Grosseto. Sono fiera e felice di essere in Cgil e di rappresentare, e lo dico con molta umiltà, la speranza di tutti i giovani che vogliono studiare e lavorare in una società pacifica, giusta, non violenta e multietnica”.

Prima dell’intervento di Sara Msilia, si è esibita la Tribù vocale Patchworld (diretta da Sabina Manetti, artista eclettica che spazia attraverso esperienze diverse e apparentemente inconciliabili: tecnica vocale classica, tecniche strumentali jazz, world music, danza moderna, rock, gospel, meditazione reiki, il tutto con un grande impegno sociale). La Tribù propone canti e ritmi da ogni parte della terra e dal 2000, anno della sua fondazione, partecipa ad importanti festival e manifestazioni e collabora con artisti di fama internazionale. La Tribù vocale Patchworld, da sempre, cerca di dare voce e sostegno ai più deboli, lottando a fianco di molte associazioni umanitarie per un mondo più equo e solidale ed è proprio per questo che la Cgil Toscana li ha scelti per aprire in musica questo Congresso.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

