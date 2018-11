Derby delicato a Cecina per l'Use Computer Gross

Un derby tira l'altro e, dopo quello con San Miniato, ecco che l'Use Computer Gross ne ha di fronte un altro domenica alle 18. Si tratta di quello sul campo di Cecina, una sfida che è da sempre molto accesa, figlia di una rivalità nata nel campionato di serie B e che ha dato sempre vita a partite belle ed intense. Se in passato questa gara riguardava spesso la parte alta della classifica, stavolta non è così. Cecina viaggia infatti a quota 4, appena 2 punti sotto la Computer Gross. Se a questo dato aggiungiamo che Sesoldi e soci sono reduci da tre sconfitte consecutive, ecco che si capisce come il match sia delicato per entrambe. .

Come detto da coach Bassi, Cecina è squadra molto esperta ad iniziare dal suo allenatore, Gianni Montemurro. Ha in organico giocatori del valore di Mario Gigena, Leonardo Salvadori e l'ex Giuliano Biancani, capitano della squadra. Una società che è ormai da molti anni nella categoria e che in passato ha giocato anche in B Nazionale. Proprio quest'anno il club livornese taglia il traguardo dei 50 anni essendo nata nel 1968. C'è da aspettarsi, come sempre, una gara entusiasmante e lottatissima. In palio ci sono punti pesanti.

DIRETTA VIDEO

La gara sarà trasmessa in diretta video sulla pagina Facebook del Basket Cecina e sul canale youtube di Radio 675

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Tutte le notizie di Basket