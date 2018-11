Droga a Empoli, arrestato pusher in bici. Denunciato 18enne

Un arresto e una denuncia per spaccio a Empoli per mano della polizia: questo il risultato di un controllo partito ieri sera fino a tarda notte da parte degli agenti del reparto prevenzione crimine Toscana. A.A.O., 29enne nigeriano senza fissa dimora e senza più permesso di soggiorno, è stato arrestato in flagranza di reato. Passava spesso in bici da via della Repubblica alle 22.30, parlando al cellulare. Quando gli uomini del commissariato di piazza Gramsci hanno tentato di fermarlo in zona Santa Maria, lui è scappato ma all'altezza della rotatoria di via Veronese è stato bloccato. Si era disfatto nel frattempo di 12 confezioni di eroina da 20 grammi in totale. In tasca invece aveva 40 euro e un telefono. L'uomo è stato arrestato e stamattina subirà il processo per direttissima. Il materiale è stato sequestrato. Un 18enne italiano, P.E., è stato invece denunciato prima della mezzanotte, mentre cercava di nascondersi dalla vista della polizia mentre era tra le auto in sosta. Dai controlli è emerso che aveva due grammi di marijuana, mentre a casa in un barattolo con altro stupefacente, 20 grammi in totale. È stato infine denunciato a piede libero.

