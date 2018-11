Elezioni, socialisti nel centrosinistra supportano Pontedera in Comune

I socialisti di Pontedera presentano con forza le proposte per un rinnovamento dell'amministrazione del Comune di Pontedera portando un contributo d’idee e proposte alla coalizione di centrosinistra per il rilancio del buon governo del territorio.

In un momento in cui si fa sempre più forte il pericolo di derive demagogiche e violente, rappresentano per i cittadini un baluardo di valori riformisti e di buona amministrazione per una Pontedera viva e solidale, di nuovo centro di sviluppo economico per la Valdera e per tutta la Toscana.

Il municipalismo sociale del PSI si incontra con il civismo democratico della Lista Indipendente e degli Arancioni per formare la proposta elettorale Pontedera in Comune che consolidi le esperienze passate e costruisca un più forte e plurale progetto civico che porti i cittadini al centro del governo del Comune di una città sicura ed accogliente.

Le primarie di coalizione saranno per i nostri candidati un appuntamento significativo per costruire con i cittadini un patto che assicuri a Pontedera una nuova stagione di sviluppo economico e sociale.

Leonardo Carloppi P.S.I. Pontedera - Massimo Novi P.S.I. Valdera

