Factfulness, il libro presentato a Empoli

Il Partito democratico di Empoli ha organizzato per domani, sabato 24 novembre, alle 17.00 presso la libreria Rinascita di via Ridolfi a Empoli, la presentazione del libro FactFulness realtà e percezione di Hans Rosling. Di questo libro Bill Gates ha detto: “Uno dei libri più importanti che abbia mai letto. Una guida indispensabile per riflettere con chiarezza sul mondo”.

“L’autore, medico e ricercatore in medicina tropicale e salute globale, detto “il maestro yedi dei dati” e star delle Ted Conferenze, fondatore di Gapminder Foundation, ci porta a comprendere le dieci ragioni per cui non capiamo il mondo e per cui le cose vanno meglio di come pensiamo. Il libro ci farà capire come difenderci dagli stereotipi e dai luoghi comuni. In questo difficile momento politico, ciò che Factfulness ci insegnerà potrà risultare molto utile per capire e combattere le strategie del “Ministro della paura” e per trovare il modo di stare dalla parte di quello che era e potrà tornare ad essere il popolo della sinistra, continuando a portare avanti i nostri ideali e senza cadere nel populismo”, spiega Marco Pellegrini che sarà intervistato nell’occasione dall’architetto Vincenzo Mollica.

