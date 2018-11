Moda immateriale nel futuro? Se ne parla con Modartech alla Fondazione Piaggio

[De]Materialization. Questo il macrotema al centro dell'edizione 2018 di Crea©tivity, evento che torna puntuale alla Fondazione Piaggio di Pontedera il 22 e 23 novembre per permettere a scuole, università, professionisti e aziende di confrontarsi su temi come design, creatività e innovazione. L'Istituto Modartech - tra gli enti promotori insieme a Comune di Pontedera, Fondazione Piaggio, ISIA Firenze, Istituto di BioRobotica- Scuola Superiore Sant’Anna, Pont-Tech e MBVision – si occupa come di consueto dell’area fashion e declina il tema di quest’anno in un programma di conferenza, dibattiti e workshop tematici.

Molteplici infatti gli approfondimenti dei temi “materializzazione e smaterializzazione” applicabili al mondo della moda e della comunicazione - dai social network, alle “vetrine” online fino alla progettazione Cad e alla stampa 3D, senza tralasciare l’arte del saper fare e la creatività progettuale, solo per fare alcuni esempi – portati sul palcoscenico di Crea©tivity da alcuni keynote speaker coinvolti dall’Istituto Modartech.

“Crea©tivity è un appuntamento speciale nel nostro calendario didattico – spiega Alessandro Bertini, direttore dell’Istituto Modartech – perché rappresenta un momento in cui i ragazzi si confrontano vis-à-vis con temi di grande attualità applicati all’universo della moda, comunicazione e design. È un modo per confrontarsi, per aprirsi all’esperienza di grandi professionisti ma anche un momento di approfondimento e conoscenza. E noi sappiamo bene che non c’è formazione senza cultura, a trecentosessanta gradi”.

Fonte: Istituto Modartech

