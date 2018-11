Probabile intossicazione da monossido di carbonio in un appartamento di via Maestri del Lavoro a Livorno. Questa mattina, intorno alle 5, i vigili del fuoco del comando locale hanno soccorso due adulti e un bambino, i quali sono stati poi ricoverati all'ospedale locale non in pericolo di vita con l'intervento dei sanitari inviati dal 118. I vigili del fuoco hanno compiuto misurazioni relative alle cause dell'intossicazione.

