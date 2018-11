OlioNostro, Montespertoli per la solidarietà: oltre duemila euro raccolti

Ben 350 bottiglie d'olio vendute e oltre 2mila euro raccolti. È questo il bilancio record della 17esima edizione del progetto OlioNostro, ideato e realizzato per sostenere il popolo della Repubblica del Saharawi.

Superate, dunque, le 315 bottiglie vendute lo scorso anno: in pochissimi giorni, nel corso della Festa degli Alberi, il Coordinamento a sostegno della Repubblica Saharawi “Mohamed Abdelaziz” ha ricevuto il contributo di tantissime persone, che hanno acquistato l'olio solidale il cui ricavato viene devoluto alla popolazione apolide africana.

Un progetto di solidarietà che ha coinvolto le scuole, le associazioni e l'intera comunità montespertolese. Dopo aver effettuato la raccolta delle olive sui circa mille ulivi presenti nei parchi urbani di proprietà del Comune, i giovanissimi contadini delle scuole di Montespertoli hanno assistito alle fasi di lavorazione nel frantoio e in seguito hanno partecipato, come ogni anno, al concorso per realizzare l'etichetta delle bottiglie di OlioNostro vendute durante la Festa degli Alberi, nell'area dedicata alla mostra dei disegni “I giochi dell’olio...da Montespertoli al Saharawi”.

“Un risultato straordinario - commenta l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Montespertoli, Giulia Pippucci - che dimostra il grande spirito di solidarietà dei montespertolesi e conferma la bontà di un progetto che deve continuare a crescere”.

“Siamo molto soddisfatti - commenta Graziano Giotti, del Coordinamento Mohamed Abdelaziz - La raccolta fondi è andata oltre ogni rosea aspettativa, ancora meglio dello scorso anno. Con il ricavato verrà acquistato materiale didattico, come quaderni, matite, penne, righelli, squadre e goniometri, che sarà donato ai bambini saharawi. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e ricordiamo che per l'Epifania si terrà un'altra iniziativa di raccolta fondi, sempre in favore dei bambini saharawi, per l'acquisto di materiale didattico e di giocattoli”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

