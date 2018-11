Ornitologi della Toscana al Padule per monitorare il fenicottero e altri volatili

Sabato 1 dicembre il Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, a Castelmartini, ospita nella mattinata l’Assemblea annuale del COT – Centro Ornitologico Toscano.

Il COT ha oltre 200 soci e si occupa da venti anni di ricerca scientifica degli uccelli in Toscana, coordinando l'attività di ornitologi volontari e professionisti che operano sul territorio.

Numerosi sono i contributi che il COT ha dato alla conoscenza degli uccelli toscani, tra questi l'Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti, la Lista Rossa degli uccelli nidificanti e la check-list che costituiscono un punto di riferimento per chi si occupa di uccelli nella nostra regione.

Le attività comprendono sia progetti a scala regionale, come il censimento degli uccelli acquatici svernanti ed il monitoraggio dei nidificanti che rappresentano due importanti strumenti per la conoscenza e la valorizzazione della natura toscana, sia approfondimenti di realtà locali.

I dati raccolti in questi ed in altri progetti sono quindi archiviati in una banca dati elettronica che costituisce un'importantissima fonte di informazioni georeferenziate sull'intera Toscana.

Dopo l’assemblea del 1 dicembre, nel pomeriggio il COT, in collaborazione con il Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione, organizza un evento pubblico su “Il monitoraggio dell'avifauna in Toscana: gli uccelli acquatici svernanti ed il Fenicottero”.

Per i temi trattati l’incontro è di grande interesse sia per gli appassionati di ornitologia, birdwatching e fotografia naturalistica, sia per gli amministratori che sono chiamati a gestire le aree umide, ed in particolare il Padule di Fucecchio, con criteri tecnico-scientifici e tenendo conto delle peculiarità naturalistiche di questi ambienti.

Si inizia alle ore 15 con una relazione di Emiliano Arcamone (COT) su “Gli uccelli acquatici svernanti: dinamiche svelate da 35 anni di monitoraggio regionale”; alle 16 si prosegue con “Il Fenicottero in Toscana” a cura di Marco Scutellà (COT); alle 16,30 conclude Alessio Bartolini (Centro RDP Padule di Fucecchio) con un intervento su “Il Fenicottero nel Padule di Fucecchio”.

L’incontro è ad ingresso libero; informazioni presso il Centro RDP Padule di Fucecchio, tel. 0573/84540, e-mail fucecchio@zoneumidetoscane.it, pagine web www.paduledifucecchio.eu

