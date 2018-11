Ricerche a tappeto nel Pistoiese e in Toscana per la 30enne romena che ha portato via dall'ospedale Meyer di Firenze la figlia neonata. La piccola era ricoverata per una frattura al femore. Lei e il marito avevano subito la limitazione della potestà genitoriale, ma poteva recarsi in ospedale per accudire e allattare la bimba. La polizia, che conduce le indagini, ha tra le opzioni anche che possano essere tornati in Romania.

