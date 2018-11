Sequestrano le suore e rubano al Monastero di San Salvatore. Parte una raccolta fondi

Hanno chiuso le suore nella cappella e hanno rubato quel che potevano. È accaduto giovedì nel Monastero di San Salvatore a Fucecchio. I ladri hanno portato via soldi e oggetti vari, tra cui il calice d'oro di Don Mario. Le contrade Massarella e Sant'Andrea hanno organizzato una raccolta di fondi, mentre don Andrea Cristiani, delegato Episcopale della Città di Fucecchio e coordinatore dell’Unità Pastorale, ha annunciato una raccolta speciale domenica 25 Novembre durante la celebrazione delle Sante Messe nella Parrocchia della Collegiata.

Questa la nota della Collegiata di Fucecchio:

A seguito dell’increscioso furto subìto dalle Suore Clarisse don Andrea Cristiani, delegato Episcopale della Città di Fucecchio e coordinatore dell’Unità Pastorale, attualmente in pellegrinaggio di Pace in Terra Santa organizzato dalla Parrocchia della Collegiata e il Movimento Shalom, appresa la notizia del triste atto, ha deciso di indire una raccolta speciale domenica 25 Novembre p.v. durante la celebrazione delle Sante Messe nella Parrocchia della Collegiata a sostegno delle suore di clausura del nostro monastero di Fucecchio come atto di carità e di solidarietà. Anche i Parroci delle Parrocchie dell’Unità Pastorale hanno espresso la loro vicinanza alle Clarisse di San Salvatore e si uniranno alla raccolta straordinaria per questo gesto di carità.

Durante le Sante Messe si innalzeranno preghiere a Dio affinché tocchi il cuore di coloro che hanno violato la serenità e il cuore generoso delle suore affinché possano tornare in se stessi e restituire alla Chiesa ciò che non è loro.

Tutte le notizie di Fucecchio