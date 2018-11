Per eccessiva assunzione di alcol è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Careggi. Un senzatetto, al momento non in pericolo di vita, è stato soccorso da due poliziotti nella serata di ieri nei pressi di via Galluzzi a Firenze. Era in stato di insufficienza respiratoria e per questo è stato soccorso d'urgenza e trasferito in codice rosso.

