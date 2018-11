Era in possesso di un telefono cellulare rubato ad una passeggera che si trovava a bordo di un treno regionale nello scorso mese di febbraio e che la Polizia Ferroviaria di Pistoia, nel corso della mattinata di ieri, ha trovato e sequestrato. Per questo è stato denunciato per ricettazione un 33enne di origini romene che vive a Pistoia.

