Un teatro per Empoli a palazzo del Pegaso, la presentazione

“Un Teatro per Empoli”, il progetto che ha portato all’apertura di uno spazio teatrale per 300 spettatori nel cuore del centro storico empolese al teatro Il Momento (via del Giglio), viene presentato a palazzo del Pegaso.

Alla conferenza stampa che si tiene lunedì 26 novembre, alle ore 12.45, in sala Barile (via Cavour 4) insieme al presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani e al consigliere regionale Enrico Sostegni, saranno presenti alcuni dei protagonisti della stagione di Empoli, come Eleonora Caponi, assessore alla cultura, Stefano Taddei per il Teatro Il Momento, Andrea Mancini e Gianluca Rosucci, direttori artistico e organizzativo, il pittore Andrea Meini e Leonardo Terreni per l’associazione intitolata a suo padre e alcuni attori, tra i quali Manola Nifosì, Sergio Aguirre, Rodolfo Banchelli, Susanna Pietrosanti, Paolo Giommarelli.

La stagione proporrà non solo attività teatrale con spettacoli serali (domenicali per ragazzi), laboratori e recite scolastiche, ma anche mostre di pittura, serate dedicate a presentazioni letterarie e a proiezioni di film.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

