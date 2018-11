La Casa della Salute di Vinci apre le porte: 13 ambulatori e numerosi servizi per il cittadino

Numeri da realtà sanitaria importante quelli della nuova Casa della Salute di Spicchio-Sovigliana a Vinci, inaugurata quest'oggi, sabato 24 novembre, alla presenza dell'assessore regionale Stefania Saccardi, del sindaco Giuseppe Torchia e dell'assessore alla salute Cristina Pezzatini, dei dirigenti Asl Toscana Centro e degli 11 medici di famiglia del territorio che opereranno nella struttura di via Sanzio dal 3 dicembre.

800 mq disposti su due livelli, tutti utilizzati per la nuova funzione laddove prima era presente la farmacia territoriale. Sono 13 gli ambulatori, 6 al piano terra e 7 al piano superiore, collegati da scala interna e da un'ascensore, con scala di sicurezza esterna. La ristrutturazione, gli arredi e le attrezzature hanno maturato un costo di 400mila euro.

Il sindaco, dopo il taglio del nastro, ha elencato le funzioni che verranno gestite nella struttura: "In questa Casa ci saranno i servizi di ostetricia, ginecologia, medicina generale, guardia medica, saranno presenti assistenti sociali e domiciliari, ci sarà il servizio prelievi e la diagnostica di base. Serve il potenziamento della sanità di base per bilanciare le tante presenze dell'ospedale San Giuseppe di Empoli".

Il direttore sanitario Emanuele gori ha fatto il punto sulle Case della Salute nel territorio della ex Asl 11, tra Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore. "Questa è la decima struttura della ex Asl che inauguriamo, la prima è stata al Centro*Empoli di via Sanzio. Sono previste altre 4 aperture, la prossima nel primo semestre 2019 a Gambassi Terme. A seguire Empoli centro, Ponte a Egola di San Miniato sul comprensorio del cuoio e San Miniato Basso. Come idea c'è anche quella di investire a Montelupo Fiorentino, ma non c'è ancora una progettualità, solo l'idea".

"Dalla legislatura regionale precedente abbiamo più che raddoppiato le Case della salute - afferma Saccardi -, ma le cose si fanno se si mette insieme la volontà e il lavoro di tutti per portare ogni pezzo che serve a costruire il puzzle. Qui c'è un'amministrazione intelligente (rivolgendosi a Torchia e all'ex sindaco e oggi senatore Dario Parrini, presente alla cerimonia), una rappresentanza in Regione forte e attenta (rivolgendosi al consigliere regionale Enrico Sostegni), e una rete territoriale forte e vicina ai cittadini".

