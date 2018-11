Due incidenti in Fi-Pi-Li: code e rallentamenti

Giornata nera per gli automobilisti in Fi-Pi-Li. Anche a causa delle piogge di queste ore, nella mattinata ci sono stati due incidenti che hanno provocato alcune code, fortunatamente senza feriti gravi.

Il primo è avvenuto nel tratto compreso tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina, in direzione Livorno. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10.20. L'altro, sempre in direzione mare, è avvenuto tra lo svincolo di Montopoli in Val d'Arno e quello di Pontedera, intorno alle ore 10.40. Si segnalano rallentamenti e traffico.

