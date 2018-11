Emma Villas Volley torna nelle scuole per fare promozione sportiva

E’ ripartito il progetto scuole della Emma Villas Volley che si reca negli istituti scolastici del territorio per fare promozione sportiva. L’iniziativa ha riscosso grande successo già nella scorsa stagione, quando i pallavolisti del team biancoblu sono andati a fare delle vere e proprie lezioni ai ragazzi delle scuole, raccontando loro vari episodi delle loro carriere e diffondendo i valori che sono sempre legati allo sport. In queste circostanze i pallavolisti ed i tecnici biancoblu sono stati salutati con grande affetto, interesse ed attenzione.

Il responsabile del settore giovanile di Emma Villas Volley è Luigi Banella, il coordinatore dello stesso e anche del progetto scuole è Michele Delvecchio, che ha pure l’incarico di allenatore della formazione biancoblu che milita in Serie C. A loro si aggiunge la professionalità di Claudio Doretti, che fornisce un supporto fondamentale per la realizzazione del progetto.

“Siamo ripartiti con questa iniziativa a novembre – afferma Luigi Banella – estendendo il progetto anche alle classi quarta e quinta di tre scuole elementari di Siena, oltre che alle scuole medie dove già siamo andati nella passata stagione. Abbiamo dato continuità al lavoro effettuato un anno fa e abbiamo deciso di fare ancora di più. Siamo ripartiti dalla scuola ‘Tozzi’ e alcuni studenti di questo istituto sono venuti a sostenere anche la prima squadra della Emma Villas nel match vittorioso contro Milano. Siamo ripartiti con le scuole medie, a febbraio-marzo ci recheremo nelle scuole elementari della città. L’obiettivo che ci poniamo è quello far conoscere sempre più la pallavolo e invogliare questi ragazzi e queste ragazze a giocarla. La reazione che vediamo nelle scuole è molto positiva, sia da parte degli studenti che degli insegnanti. Stiamo incontrando terreno fertile, disponibilità ed interesse. Il lavoro effettuato da Michele Delvecchio è di buonissimo livello, e viene supportato da Claudio Doretti che ha esperienza, qualità e che per noi è una figura molto importante. Siamo molto contenti per come le cose stanno andando avanti”.

La Emma Villas Volley ringrazia tutte le scuole che sono coinvolte in questo progetto ed il Provveditorato agli studi di Siena.

