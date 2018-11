Escavatore rompe tubatura del gas in via Bixio: evacuate 5 famiglie

I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Firenze in Via Nino Bixio per una fuga di gas causato da un escavatore che durante dei lavori ha accidentalmente danneggiato una tubazione della media pressione.

I vigili del fuoco, in via precauzionale, hanno evacuato 5 famiglie che abitano nelle immediate vicinanze della conduttura.

Il personale vigilfuoco presente sul posto sta garantendo la sicurezza per le operazioni di riparazione da parte della Toscana Energia.

Sul posto polizia municipale. Al momento non ci sono immagini disponibili né ulteriori informazioni

