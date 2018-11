Fondazione Bacciotti, inaugurato il “Punto Info Tommasino”

La Fondazione Tommasino Bacciotti onlus, che dal 2000 si prende cura delle famiglie dei bambini in cura all'Ospedale Meyer, al suo 18° anno di attività ha raggiunto un nuovo importante obiettivo: uno spazio informativo aperto al pubblico sulla città di Firenze che in questi anni l’ha sostenuta e ha reso possibile l’apertura di ben 20 appartamenti per il Progetto Accoglienza Famiglie.

Un'area all'interno del vecchio Ospedale di Borgo Ognissanti, in Borgo Ognissanti 38 R, (concesso alla Fondazione dall'Assessore Stefania Saccardi e dal Direttore Generale ASL Paolo Morello), tenuto aperto grazie all’aiuto dei volontari, dove sarà possibile:

- Chiedere informazioni sulla storia e i progetti della Fondazione,

- Proporre nuovi eventi di sostegno o promozione

- Ritirare prodotti solidali tramite donazione già effettuata su conti correnti bancari o postali

- Richiedere informazioni su come diventare volontario Tommasino.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Stefania Saccardi, Dario Nardella, Sara Funaro, Paolo Morello, l’Onorevole Luca Lotti e Giancarlo Antognoni insieme a tanti personaggi dello sport e dello spettacolo e amici della Fondazione.

“Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno preso parte a questo evento” hanno detto Paolo e Barbara Bacciotti.

“Grazie alla fondazione, grazie alla Regione, grazie a Paolo e Barbara, grazie a tutti perché intorno a questa fondazione si crea una grande solidarietà” ha detto il sindaco Dario Nardella. “Oggi è una nuova occasione per far sapere che Firenze c’è: siamo orgogliosi di come la nostra città risponde con forza ogni volta che si parla di solidarietà. Questa è la Firenze più bella”

Fonte: Comune di Firenze Ufficio stampa

