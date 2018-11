Inaugurata la 'panchina rossa' contro la violenza sulle donne

Inaugurata questa mattina la “panchina rossa” di Capraia e Limite, simbolo del contrasto a ogni forma di violenza sulle donne.

Sotto la pioggia, l’assessore alle Pari Opportunità Rosanna Gallerini, assieme al sindaco Alessandro Giunti e agli altri membri della Giunta, ha presentato alla comunità la nuova installazione di piazza C. Battisti contornata di petali di rosa e un paio di scarpe rosse.

Questo l’intervento dell’assessore Gallerini:

“E' un simbolo importante in mezzo al paese, in una posizione centrale di fronte a un centro culturale come il Museo della Cantieristica e del Canottaggio “M.Pucci”, perché chiunque passi di qui capisca il significato ogni giorno e non solo il 25 novembre. La violenza esiste sempre e molte volte da parte dei familiari e delle persone più vicine che dicono di volerci bene. La panchina è un simbolo, dipinto di rosso a rappresentare il sangue delle donne e è una panchina in quanto luogo in cui, chi è stato ucciso, non verrà più a sedersi. Diventa quindi un luogo che simboleggia la mancanza di chi è stato privato della vita. Negli ultimi anni qualcosa è stato fatto, non sarà ancora sufficiente, ma è un primo passo, ad esempio esiste una legge e al pronto soccorso la nostra Società della Salute ha disposto la creazione del codice rosa grazie a cui le donne con evidenti segni di violenza vengono protette e inserite immediatamente in un percorso che le supporti. Esistono anche i centri di ascolto, a Capraia e Limite è alla Pubblica Assistenza nell’ambito dell’associazione Lilith che cura e segue le donne in abitazioni protette e sotto altri aspetti”.

