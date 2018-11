Lite in una discoteca di Firenze: denunciato 20enne empolese

Un 20enne di Empoli è stato denunciato per aver sferrato un pugno al volto ad un coetaneo in una nota discoteca di Firenze.

Da quanto ricostruito sarebbe nata una lite all'interno del locale per futili motivi, poi amici ed il personale di sicurezza, immediatamente intervenuto, hanno sedato la lite, accompagnando all’esterno il ferito. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno quindi identificato il 20enne empolese, incensurato.

Il ragazzo ferito è stato assistito dal 118 e trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio, per lesioni al volto giudicate guaribili in dieci giorni, mentre i militari hanno denuncio in stato di libertà il 20enne per il reato di lesioni personali.

