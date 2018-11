Minaccia e molesta la convivente, finisce in manette

In manette per molestie. I carabinieri di Tavarnelle Val di Pesa hanno arrestato ieri, venerdì 23 novembre, un 39enne tunisino. I militari sono entrati in azione grazie alle denunce presentate dalla cognata convivente nei confronti dell'uomo che più volte l’aveva minaccia e molestata. I carabinieri gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il tunisino dovrà rispettare la misura in un luogo diverso da quello di residenza.

