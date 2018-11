Nuovi alberi in arrivo in piazza Leopoldo, piazza Dalmazia e viale Pieraccini

Diciotto nuovi alberi tra piazza Leopoldo e piazza Dalmazia e lungo viale Pieraccini. Saranno piantati a partire da lunedì 26 novembre e andranno a sostituire vecchie piante risultate pericolose dopo i controlli della Direzione ambiente. Gli alberi, infatti, sono stati sottoposti a indagini Vta (Visual tree assessment) e sono risultati in classe D, ovvero a rischio immediato di cedimento. Questi monitoraggi fanno parte del programma di controllo sulle alberature messo in piedi dall'amministrazione per preservare e incrementare il verde pubblico garantendo la sicurezza dei cittadini. In piazza Dalmazia saranno abbattuti 5 ippocastani e un pino con sostituzione di 5 aceri e un pino. In piazza Leopoldo saranno tolti 7 tigli e 1 pino e piantati 9 tigli. In viale Pieraccini saranno tolte ceppaie e messi a dimora tre platani. Lunedì mattina si partirà da piazza Leopoldo mentre in piazza Dalmazia si inizierà nel pomeriggio per consentire il regolare svolgimento del mercato. La messa a dimora delle nuove piante seguirà immediatamente gli abbattimenti.

