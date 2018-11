Poggianti (Centrodestra) alle case popolari di via Val Pusteria: "Amianto e problemi strutturali"

Presenza di amianto e problemi strutturali alle case popolari di via Val Pusteria a Empoli. È quanto denuncia il consigliere del Centrodestra Andrea Poggianti che oggi ha fatto un sopralluogo.

Publicasa sarebbe a conoscenza del problema e sembra che abbia già messo a disposizione dei fondi per effettuare la rimozione dell'amianto. Per Poggianti però il problema riguarda lo stato di salute generale degli edifici, nonché la sicurezza dei cittadini.

"Sono qui - ha detto il consigliere - per rispondere ad una richiesta esplicita delle famiglie che vi abitano e che si sono sentite letteralmente abbandonate. Le strutture presentano urgenti problemi di sicurezza sanitaria a partire dall'amianto, ma anche per quanto riguarda bacini di acqua che potrebbero dar luogo a salmonella. Inoltre le strutture hanno gravi problemi strutturali come ferri scoperti, crepe, avvallamenti e condizioni di degrado. Questi edifici dal 1978 non hanno visto nessun tipo di manutenzione seria. Infine l'assegnazione degli alloggi a soggetti di dubbia moralità, molti dei quali stranieri, diventa un altro motivo di insicurezza"

Poggianti ha annunciato che presenterà una mozione in consiglio comunale e chiede interventi urgenti: "Questa situazione mi fa venire il dubbio che il Comune di Empoli pensi solo all'apparenza senza dare risposta alle vere esigenze dei cittadini di questa zona i quali da anni tentano di far fronte alle mancanze di un'Amministrazione che non si fa viva. Noi come centrodestra porteremo al centro del nostro programma alle prossime elezioni il tema della sicurezza del cittadino".

