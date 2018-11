Si perde nel bosco in località Pietratonda, ricerche in corso

I vigili del fuoco del comando di Grosseto, stanno operando nel comune di Civitella Paganico in località Pietratonda, per la ricerca di una persona dispersa. Si tratta di un uomo di anni 67 che si è recato nel bosco alla ricerca di funghi.

In aggiunta al dispositivo di soccorso, si è aggiunta una squadra proveniente dal comando di Siena. Inoltre si stanno portando sul posto le unità cinofile dei vigili del fuoco. Attivata la procedura di triangolazione telefonica tramite il gestore telefonico, per individuare la probabile zona in cui si potrebbe trovare il cellulare della persona dispersa. Sul posto carabinieri.

