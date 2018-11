Sicurezza, il sindaco Spinelli: "E’ facile parlare quando non si hanno responsabilità di governo"

Un intervento del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli sul tema della sicurezza, a seguito degli ultimi episodi di cronaca.

Ancora una volta noto con dispiacere che il consigliere comunale Simone Testai sfrutta fatti di cronaca per illudere e prendere in giro i cittadini. Neppure di fronte ad un fatto come il furto alle suore è riuscito a contenersi. Alla ricerca spasmodica di consenso, approfitta di ogni circostanza.

Sostiene che il Comune non fa niente per la sicurezza, ma che l'ordine pubblico è in capo al Prefetto non lo sa? Ma il Ministero dell'Interno guidato da una forza politica a lui vicina e alleata alle ultime elezioni, ha aumentato carabinieri o poliziotti? Perché non si domanda questo anziché "sparare" sempre contro il Comune, il quale sta portando avanti gli atti amministrativi per il lavori di realizzazione della Tenenza, aver realizzato un progetto di videosorveglianza, anche nelle Cerbaie, con oltre 80 telecamere, aver siglato con la Prefettura di Firenze un protocollo sul controllo di vicinato. Sostenere che tutto questo non è niente vuol dire prendere in giro la gente. Secondo lui il problema della sicurezza si risolve con due agenti di polizia municipale in più? Questo vuol dire fare disinformazione, perché quando fu costituita l'Unione dei Comuni anche il suo partito votò a favore. Eppoi Testai che continua ad accusare l’amministrazione su questo tema è paradossale visto che lui in 4 anni e mezzo in consiglio comunale non ha portato neppure una proposta concreta, limitandosi a sterili polemiche e addirittura votando contro agli atti dell’amministrazione per l’istituzione della Tenenza dei Carabinieri.

Caro Testai, la competenza della sicurezza è del Ministero dell’Interno anche quando al governo c’è Salvini, non soltanto quando c’erano Renzi e Gentiloni. Perché non invita il suo principale alleato alle ultime elezioni, la Lega, a inviare più forze dell’ordine sul territorio? La sicurezza dei cittadini si garantisce con le forze dell’ordine, con i carabinieri e i poliziotti, e se necessario anche con l’esercito, forse anche questo è a carico del Comune secondo lui? Perché, inoltre, non invita il governo a fare una legge sulla certezza della pena? Io organizzai nel 2015 la raccolta di firme per la certezza della pena quando al governo c’era il mio partito.

Un’intera campagna elettorale delle attuali forze di governo basata sul tema della sicurezza al momento non ha partorito neppure una legge. Poliziotti e carabinieri in più a Fucecchio non ne ho visti. E semmai li vedremo sarà merito di chi ha lottato per avere una Tenenza dei Carabinieri, per la quale tra l’altro siamo già alla gara di appalto, finanziandone la realizzazione.

E il rimpatrio dei clandestini, dei profughi e tutte le promesse che l’attuale maggioranza di governo aveva fatto ai cittadini dove sono? Hanno rimpatriato qualcuno?

E’ molto facile parlare quando non si hanno responsabilità di governo, mentre è molto più difficile fare azioni concrete quando siamo chiamati a governare.

Alle suore che hanno subito il furto l’amministrazione comunale ha espresso tutta la propria vicinanza, non solo a parole ma con i fatti. Il vicesindaco Emma Donnini le ha incontrate e ha già garantito il nostro massimo sostegno anche in maniera fattiva. Sto seguendo la vicenda dalla Terra Santa, dove sono in pellegrinaggio con il Movimento Shalom e con Don Andrea Cristiani. Da una terra come questa, dove i conflitti sono quotidiani, si capisce molto delle sofferenze delle persone. E per questo si sopporta ancora peggio chi le vuole sfruttare per il proprio piccolo interesse di bottega.

Alessio Spinelli - Sindaco di Fucecchio

Fonte: Comune di Fucecchio Ufficio stampa

