Semifinale scudetto Tc Prato - Tc Genova 13, arriva una sconfitta per 3-1

Arriva una sconfitta per 3-1 in casa nell'andata della semifinale scudetto femminile per il Tc Prato contro il Tc Genova. La partita era iniziata bene per la formazione laniera con la vittoria di Martina Trevisan su Liudmilla Samsonova per 63 63. Nel secondo singolare Kristina kukova aveva la grossa chance di portare sul 2-0 la sua squadra ed invece sul 51 nel terzo set e match Point sbagliava ed era brava l'esperta Alberta Brianti a rientrare in gara.

Sul 65 per la genovese la giocatrice del Tc Prato aveva uno scatto di orgoglio e portava il match al tie break dove andava 42 sopra ma un errore dava la possibilità alla Brianti di riportare in parità il match. A questo punto Gaia Sanesi affrontava Lucia Bronzetti e veniva sconfitta 64 63.

Nel doppio il Tc Genova schierava Brianti e Samsonova mentre il Tc Prato la Trevisan con Lucrezia Stefanini ma perso il primo set 64 il team pratese andava avanti 30 ma non riusciva a continuare a tenere il match e la sfida si chiudeva al tie break dove la coppia genovese non sbagliava niente e dava il terzo punto al Tc Genova che così ora ha un piede in finale.Domenica 2 dicembre ritorno a Genova

Fonte: Ufficio stampa

