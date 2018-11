Toscana Spirituale, convegno alla Certosa di Calci

Un convegno sulla valorizzazione dei territori e delle comunità, per la valorizzazione del patrimonio ecclesiale e dei cammini. L'appuntamento è presso il Museo di Storia Naturale della Certosa Monumentale di Calci il prossimo 29 novembre, a partire dalle ore 9.30. L'evento è organizzato dall'Istituto di Valorizzazione delle Abbazie Storiche della Toscana (ISVAST) in collaborazione con il Comune di Calci, Regione Toscana, Conferenza Episcopale Toscana, Anci Toscana, Toscana Promozione Turistica, Toscana Oggi, Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici (Feisct), Serra International, ed il Museo di Storia Naturale della Certosa.

Scopo del convegno è avviare un dibattito sul senso della spiritualità, sulla riscoperta delle radici e della cultura locali, negli innumerevoli luoghi che da sempre costituiscono il punto di riferimento delle varie comunità. Nel corso della giornata si alterneranno vari interventi su esperienze di accoglienza, di dialogo interculturale e sullo stato dei cammini e delle abbazie in Toscana.

"Nella splendida cornice della Certosa di Calci – afferma l'Assessore Stefano Ciuoffo – prosegue il percorso con la Conferenza Episcopale Toscana che sempre più vogliamo potenziare per valorizzare l'enorme patrimonio ecclesiastico a volte sconosciuto ai più ma di cui è ricco ogni angolo della regione. Luoghi da far conoscere non solo ai turisti ma anche ai toscani stessi che possono ritrovare storia millenaria di gran valore anche per chi non è credente. Il nostro impegno si concretizzerà anche con un Protocollo e con azioni mirate alla comunicazione e fruibilità di questi luoghi, creando sinergia con quanto stiamo già facendo per i Cammini, nati tutti proprio sulle orme della fede e della spiritualità".

Il coordinamento dei lavori è affidato a Gianni Rossi, direttore di Tv Prato e incaricato regionale per le comunicazioni sociali CEI. Saluti istituzionali del sindaco del Comune di Calci Massimiliano Ghimenti, del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, e del presidente di Isvast Paolo Tiezzi Maestri. Interverranno don Alessandro Andreini, Comunità di San Leolino e docente di Religious Studies presso la Gonzaga University di Firenze, che porterà l'esperienza della Certosa del Galluzzo, Don Marco Fagotti delegato dal Vescovo di San Miniato per il turismo religioso interverrà sul Parco Culturale Ecclesiale, Dino Angelaccio, presidente di Itria , Itinerari turistico religiosi interculturali ed accessibili, parlerà dell'accessibilità universale come mosaico del dialogo interculturale e volano di una nuova economia del benessere diffuso, Stefano Romagnoli, Dirigente Regione Toscana presenterà la nuova legge regionale sui cammini ed il ruolo della Regione nella valorizzazione dei cammini religiosi, Alberto D'Alessandro, presidente Comitato Scientifico Feisct per le esperienze dei cammini come ricerca della spiritualità e coinvolgimento delle comunità, Alberto Peruzzini direttore Toscana Promozione Turistica interverrà sulle abbazie in Toscana, un itinerario oltre le rotte abituali del turismo.

Le conclusioni, previste per le ore 13, saranno a cura dell'assessore regionale al turismo ed alle attività produttive Stefano Ciuoffo.

