Videosorveglianza, in arrivo altre telecamere a Cerretti

Siamo lieti di annunciare che il Comune di Santa Maria a Monte ha ottenuto il contributo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza del Ministero dell’Interno classificandosi al 128° posto a livello nazionale.

Continua così il progetto di rafforzamento dei sistemi di sicurezza nel Comune di Santa Maria a Monte.

Infatti dopo l’installazione di quattro telecamere in località Ponticelli ed in particolar modo sulla rotatoria antistante il supermercato Coop è in via di realizzazione anche un secondo progetto nella frazione di Montecalvoli sul lato Ponte alla Navetta ed ora è la volta anche di Cerretti.

La sicurezza dei cittadini e del territorio è da sempre una priorità assoluta e di fondamentale importanza per questa Amministrazione.

I sistemi di videosorveglianza garantiscono un continuo ed efficace monitoraggio delle entrate e delle uscite nel nostro Comune. Basti infatti pensare che pochi giorni fa il sistema di videosorveglianza di Ponticelli ha contribuito nelle indagini da parte dei Carabinieri sul caso Marchesano, il giovane trovato ucciso nella sua abitazione nel comune di Montopoli Valdarno.

Ci teniamo quindi a ribadire quanto sia importante la realizzazione di questi progetti mirati a garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio che da sempre fa parte del nostro obiettivo di governo.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa

