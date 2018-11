Violenza sulle donne, flash mob in Piazza Vittorio Emanuele II

Una giornata interamente dedicata al delicato tema della violenza sulle donne: nel pomeriggio di oggi, 24 novembre, due occasioni di riflessione per sensibilizzare sulla violenza contro le donne, in occasione del 25 novembre, hanno riempito il cuore pulsante di Bientina con grande partecipazione da parte della cittadinanza e in particolare delle giovani donne.