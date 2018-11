Violenza sulle donne, a Pistoia 134 denunce per maltrattamenti nel 2018

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita il 17 dicembre 1999, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione 54/134, si trasmette l’opuscolo “Questo non è amore” realizzato in occasione della campagna promossa dalla Polizia di Stato.

La campagna ha come finalità la creazione di un contatto diretto tra le vittime di violenza e gli operatori specializzati, pronti a raccogliere le testimonianze dirette di chi, spesso, ha paura a denunciare o rivolgersi a un ufficio di Polizia.

Per questo il capo della Polizia nel presentare l'inserto ha dichiarato che "Una donna che è vittima di violenza fisica, psicologica, economica, sociale proprio perchè prevaricata in quanto donna e privata di libertà ed autonomia, si sente sola è rassegnata, prova vergogna, ha paura di ritorsioni per se stessa e i propri figli, si crede colpevole teme di non essere creduta.

Il poliziotto a cui chiede aiuto deve saper rispondere a questo dolore, consapevole che il più delle volte l'aggressore è una persona a cui la donna è legata da vincoli affettivi che determinano una condizione di grave stress emotivo e psicologico".

Nell’occasione appare opportuno ricordare la specifica attività posta in essere in questa provincia dalla Questura di Pistoia attraverso l’impegno sempre maggiore e le sempre nuove strategie messe in atto nell’attività di indagine, prevenzione, supporto scientifico e coordinamento delle iniziative a tutela delle donne.

Nel corso dell’anno sono stati effettuati oltre 300 interventi per liti, denunciati 134 maltrattamenti in famiglia, in lieve calo rispetto all’anno precedente così come le denunce per atti persecutori 84 nel 2018, in leggero calo rispetto agli anni precedenti.

Le vittime che hanno denunciato sono prevalentemente donne, costituendo nel caso dello stalking il 90 per cento del totale.

Ciò vale in misura ancora maggiore, com’è noto, nel caso delle violenze sessuali, in cui le donne sono la quasi totalità delle vittime. Sono state denunciate, nell’anno 31 violenze sessuali, in leggero aumento rispetto all’anno precedente. Occorre però considerare che alle violenze sessuali è associata una scarsissima propensione alla denuncia, considerazione che rende i dati desunti dalle denunce presentate dalle vittime alle Forze di polizia poco adatti a fornire una stima quantitativa del fenomeno.

Da sottolineare che la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Pistoia è quotidianamente impegnata in un assiduo monitoraggio sul fenomeno intervenendo con provvedimenti ad hoc (ammonimenti e gli allontanamenti, in particolare anche quelli introdotti dalla legge 119/2013) per i casi di stalking da ex-partner.

Nel corso dell’anno il Questore di Pistoia ha ammonito 4 soggetti, nei cui confronti era stato richiesto il provvedimento, invitandoli a tenere una condotta conforme alla legge e sono in fase istruttoria altri 2 procedimenti mentre sono state segnalate all’AG due persone con richiesta di misure cautelari sempre in tema di stalking.