Basket Castelfiorentino, bis di vittorie per le due prime squadre

Le ragazze di Lorenzo Volterrani, nella quinta giornata del campionato di Promozione, trovano il primo acuto casalingo stagionale imponendosi su Pomarance per 50-31. Una vittoria che, dopo quella di martedì a Pisa, permette alle gialloblu di mantenersi nel gruppone di testa del girone e soprattutto di iniettare una massiccia dose di fiducia ed entusiasmo.Dopo un avvio di gara con il freno a mano tirato da parte di entrambe le squadre (4-2 al 10′), la formazione castellana affonda il break decisivo nel secondo periodo rispondendo alla zona ospite con ottime soluazioni da fuori che al riposo lungo valgono il +11 (22-11). Al rientro Pomarance tenta di riaprire la sida, ma la difesa gialloblu lascia pochissimi margini di manovra alle ospiti, così il divario aumenta e al 30′ tocca il +19 (36-17). Un vantaggio che le ragazze di Volterrani riescono tranquillamente ad amministrare nell’ultimo periodo, rispedendo al mittente i tentativi ospiti di riaprire il match e chiudendo sul 50-31.

BASKET CASTELFIORENITNO – BASKET POMARANCE 50-31

Parziali: 4-2; 22-11 (18-9); 36-17 (14-6); 50-31 (14-14)

Tabellino: Baldinotti, Tartorelli 2, Ulivieri A., Ferradini 4, Fiorentino, Ulivieri E. 12, Lari 5, Andries, Banchelli 10, Bongini 6, Meloni, Lucchesi 11. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Mariotti di Cascina.

Gran bella vittoria anche per i ragazzi di Antonello Miranceli che nella quarta giornata del campionato di Prima Divisione espugnano in volata il parquet di San Casciano per 59-61.

Una vittoria giunta allo scadere con quattro punti di Fioravanti che permettono di riscattare immediatamente l’amarissimo passo falso in cui i gialloblu sono incappati lunedì scorso nel derby contro Certaldo.

Prima parte di gara condotta in perfetto equilibrio: al 1o’ i locali guidano a +2 (15-13), ma la partita si mantiene punto a punto anche nel secondo periodo fino ad andare al riposo lungo sul +4 San Casciano (31-27). Nella ripresa i gialloblu tornano in campo determinati a spostare l’inerzia, e così accade: Morandini caldissimo dalla lunga distanza e break di 11-19 con il Bc che passa a condurre al 30′ (42-46). Partita dunque apertissima fino a quando, nell’ultimo giro di lancette, il canestro di Fioravanti seguito dal 2/2 dalla lunetta diventa decisivo. E in volata è il Bc a far festa.

BASKET SAN CASCIANO – BASKET CASTELFIORENTINO 59-61

Parziali: 15-13; 31-27 (16-14); 42-46 (11-19); 59-61 (17-15)

Tabellino: Morandini 24, Frangioni 5, Ulivieri 2, Fioravanti 13, Gandolfo 6, Manetti 4, Bianchi 6, Calvani 1, Tinti, Firenzani, Gradella, Chiti. All. Miranceli.

Arbitro: Sposito di Livorno.