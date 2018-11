Batini, neo-mamma pisana sul podio della Coppa del Mondo di Fioretto

Un rientro in gara da favola per Martina Batini. La fiorettista pisana, sei mesi dopo aver dato alla luce il piccolo Leonardo, torna in pedana e sale sul terzo gradino del podio nella prima prova stagionale di Coppa del Mondo. Si ferma al bronzo l’atleta del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo, tesserata con il Gruppo Sportivo Carabinieri, in una gara fantastica, dopo il ko per 15-6 in semifinale in un derby azzurro e tra neo mamme con la jesina Elisa Di Francisca, che ha poi trionfato battendo anche la giapponese Sera Azuma in finale.

Martina Batini, dal canto suo, dopo aver superato il tabellone preliminare nella prima giornata, ha vinto il primo match di giornata per 15-12 contro la polacca Martyna Jelinska. A seguire ha fermato la corsa dell’altra azzurra, la laziale Camilla Mancini per 15-13 e poi agli ottavi ha superato con il punteggio di 15-7 la giapponese Sumire Tsuji. La fiorettista pisana, poi, ai quarti ha sconfitto 15-11 nel derby toscano la senese Alice Volpi, campionessa del Mondo in carica, ottenendo un posto sul podio. Il suo rientro in gara ad Algeri dopo la nascita del primo figlio, insomma, è da favola e di bronzo.

COPPA DEL MONDO - FIORETTO FEMMINILE - Algeri, 23-25 novembre 2018

Finale

Di Francisca (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-11

Semifinali

Azuma (Jpn) b. Deriglazova (Rus) 15-12

Di Francisca (ITA) b. Batini (ITA) 15-6

Quarti

Deriglazova (Rus) b. Favaretto (ITA) 10-8

Azuma (Jpn) b. Ivanova (Rus) 11-7

Di Francisca (ITA) b. Korobeynikova (Rus) 15-10

Batini (ITA) b. Volpi (ITA) 15-11

Tabellone delle 16

Favaretto (ITA) b. Dubrovich (Usa) 15-11

Di Francisca (ITA) b. Fu Yiting (Chn) 11-7

Batini (ITA) b. Tsuji (Jpn) 15-7

Volpi (ITA) b. Palumbo (ITA) 13-8

Tabellone delle 32

Favaretto (ITA) b.Zagidullina (Rus) 15-14

Azuma (Jpn) b. Cipressa (ITA) 15-11

Di Francisca (ITA) b. Calugareanu (Rou) 15-13

Batini (ITA) b. Mancini (ITA) 15-13

Palumbo (ITA) b. Kikuchi (Jpn) 15-7

Volpi (ITA) b. Behr (Ger) 15-6

Tabellone delle 64

Dlugosz (Pol) b. Vardaro (ITA)

15-8 Favaretto (ITA) b. Ebert (Ger) 15-13

Lachman (Pol) b. Errigo (ITA) 15-10

Kreiss (Hun) b. De Costanzo (ITA) 15-3

Cipressa (ITA) b. Huo Xingxin (Chn) 15-5

Di Francisca (ITA) b. Ueno (Jpn) 7-6

Batini (ITA) b. Jelinska (Pol) 15-12

Mancini (ITA) b. Kurachi (Jpn) 15-3

Palumbo (ITA) b. Cini (ITA) 15-9

Volpi (ITA) b. Karamete (Tur) 15-6

Tabellone delle 64 - qualificazione

Palumbo (ITA) b. Duchesne (Fra) 14-9

Batini (ITA) b. Recher (Fra) 15-10

Favaretto (ITA) b. Martines Hauregi (Rus) 15-13

De Costanzo (ITA) b. Michel (Mex) 15-12

Fu (Chn) b. Monaco (ITA) 15-3

Tabellone delle 128 - qualificazione

Favaretto (ITA) b. Matysiak (Pol) 15-1

Monaco (ITA) b. Massialas (Usa) 15-6

Fase a gironi

Chiara Cini: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Martina Batini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Beatrice Monaco: 3 vittorie, 3 sconfitte

Martina Favaretto: 4 vittorie, 2 sconfitte

Elisa Vardaro: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Francesca Palumbo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Valentina De Costanzo: 5 vittorie,1 sconfitta

Elisa Di Francisca: 5 vittorie, 1 sconfitta

Erica Cipressa: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Classifica (156): 1. Di Francisca (ITA), 2. Azuma (Jpn), 3. Batini (ITA), 3. Deriglazova (Rus), 5. Volpi (ITA), 6. Ivanova (Rus), 7. Korobeynikova (Rus), 8. Favaretto (ITA), 14. Palumbo (ITA), 18. Mancini (ITA), 20. Cipressa (ITA), 34. Errigo (ITA), 42. Cini (ITA), 42. Vardaro (ITA), 51. De Costanzo (ITA), 82. Monaco (ITA).

Fonte: Federscherma Toscana - Ufficio Stampa

