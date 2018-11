I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti alle ore 19:15 circa, nel comune di Prato in Via Pomeria per incendio di un’abitazione. Giunti sul posto il vigili del fuoco hanno provveduto all'estinzione delle fiamme concentrate nel salotto, posto al primo terra di un terra tetto; successivamente sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

