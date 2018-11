Caldaia difettosa, donna intossicata dal monossido di carbonio

I vigili del fuoco del comando di Pisa, distaccamento di Cascina, sono intervenuti nel comune di Pontedera in via Bologna, per una intossicazione da monossido di carbonio. Una donna presente all’interno dell’appartamento è stata ricoverata all’ospedale a seguito da intossicazione da monossido di carbonio. Il personale sanitario del 118 giunto sul posto è entrato nell’appartamento e lo strumento in dotazione al medico è andato in allarme ed così stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Dagli accertamenti effettuati dal personale dei vigili del fuoco all’interno dell’appartamento, hanno accertato la presenza del gas inodore. Dopo la messa in sicurezza dei locali si è provveduto alla diffida dell’utilizzo della caldaia.

