Cgil Siena: "La violenza contro le donne non può essere pane quotidiano"

Anche quest’anno, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, il Coordinamento Donne del Sindacato pensionati SPI e il Dipartimento Pari Opportunità della CGIL di Siena distribuiranno presso i forni della provincia di Siena 30.000 buste per il pane con la scritta ‘La violenza contro le donne non può essere pane quotidiano’.

La frase sarà accompagnata dall’ormai consueta immagine tratta da un’idea degli studenti del Liceo artistico di Siena e dai numeri telefonici dei 4 Centri Antiviolenza che operano in provincia di Siena.

Le donne della Cgil ringraziano tutti i forni che hanno aderito all’iniziativa e l’azienda di trasporti Tiemme che trasmetterà lo stesso messaggio sui monitor degli autobus di linea.

Fonte: CGIL Siena - Ufficio Stampa

