Finanziaria, mobilitazione FI anche in provincia di Firenze

Si terrà il prossimo week-end Sabato e Domenica 1 e 2 Dicembre la mobilitazione nazionale di Forza Italia contro la manovra finanziaria.

I Gazebo di Forza Italia si terranno anche in tutti i Comuni della Provincia di Firenze contro questa manovra inutile e dannosa.

Ad annunciarlo a Lastra a Signa Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze, Claudio Becagli, responsabile provinciale formazione, Giani Vinattieri, responsabile provinciale enti locali, Maria Tauriello, responsabile provinciale sanità, Marco Allegrozzi, Coordinatore comunale a Sesto, e Angelo Victor Caruso, vice coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia Firenze.

Per quanto attiene ai contenuti, la manovra del Governo non solo non ci piace, ma è anche inutile e dannosa visto che oltre a violare le regole europee, non stimola né gli investimenti né la crescita.

Ciò che ci preoccupa maggiormente è il reddito di cittadinanza. Tutti i soldi dati a chi non lavora, attraverso il reddito di cittadinanza, li avremmo potuti infatti dare alle imprese per assumere direttamente. Pagare qualcuno per stare sul divano e' una overdose di assistenzialismo ed anche un'offesa per chi lavora o avrebbe voglia di lavorare.

Quella presentata dal governo giallo-verde è la manovra più di sinistra della storia del nostro Paese, continuano i rappresentanti azzurri, è una manovra contro il popolo. Una finanziaria che impoverisce il Nord senza aiutare il Sud, con molto assistenzialismo e pochi investimenti per la crescita. Danneggia il risparmio, fa aumentare il costo del mutui e dei prestiti a famiglie e imprese e non offre misure ne tutele adeguate per la condizione femminile.

Per questo Forza Italia avanza cinque controproposte con un unico obiettivo: la crescita. La flat tax per tutti, il sostegno alle imprese con il taglio del cuneo fiscale, un grande piano per le infrastrutture, la difesa del risparmio degli italiani e la ripresa del Sud. Esprimendo forte contrarietà alla manovra, concludono i rappresentanti azzurri, chiediamo agli amici della Lega di interrompere questa alleanza di governo che con le sue misure economiche sta facendo male al Paese.

Fonte: Ufficio Stampa

