Giarelli e Raffaelli trascinano la Computer Gross

Giarelli inaugura la sfida appoggiando in penetrazione lo 0-2 e poi segnando la bomba dello 0-5. Tripla anche di Raffaelli per lo 0-8 con Cecina che fa una gran fatica a trovare spazio e canestri mentre per la Computer Gross il 4/5 dalla lunga vale il 5-17 che obbliga i padroni di casa al timeout. L'Use non molla e con Raffaelli sigla il 6-19, con Giannini il 6-22 e, al termine di una prima frazione dominata, il punteggio è 8-22. Cecina si sveglia nel secondo tempino e, sul 24-29, coach Bassi chiama timeout ma la mossa non serve visto che Gaye dalla lunga firma il 27-29, Biancani impatta a quota 29 e Gigena firma il sorpasso sul 31-29. L'Use Computer Gross è in difficoltà, Giarelli commette il terzo fallo e Gigena mette la tripla del 39-31. Al riposo si va sul 41-31, la frazione si chiude col parziale di 26-6. Di sicuro coach Bassi si fa sentire nello spogliatoio ed al ritorno in campo vanno subito a segno Giannini (per lui anche il quarto fallo), Giarelli e Sesoldi dalla lunga: parziale di 0-8. L'Use piano piano si riavvicina (50-47) e Corbinelli con due triple prima rimette le cose in equilibrio sul 54-54 e poi sorpassa a 90 secondi dalla sirena sul 54-57, punteggio sul quale le squadre vanno all'ultimo riposo. La tripla di Raffaelli apre i dieci minuti decisivi che i biancorossi, come atteggiamento, iniziano bene mentre Cecina deve rinunciare a Gigena per infortunio. Di Giarelli il 57-64 ma a metà parziale Cecina ha un sussulto: 62-64. A 3 minuti dalla fine, sul 65-72, quinto fallo di Giannini ma soprattutto fondamentale gioco da 3 punti di Sesoldi. Cecina si innervosisce e c'è un fallo tecnico a Forti che esce di scena. Si va sul 65-77 ed a quel punto l'Use Computer Gross vede il traguardo che taglia sul punteggio di 66-86.