Guida ubriaco e poi offende i carabinieri: per lui denuncia e sequestro auto

Era ubriaco al volante e ha offeso i carabinieri che lo hanno fermato a Firenze. Per questo un fiorentino 25enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed oltraggio a pubblico ufficiale, la sua auto è stata sequestrata. ▬ successo stamani in via Simone Martini a un posto di controllo allestito dal nucleo radiomobile. Il 25enne è stato sottoposto al test dell'etilometro che ha dato un tasso alcolemico superiore al consentito. Il ragazzo ha iniziato a offendere i carabinieri al momento della consegna dei verbali nonostante i suoi amici - che viaggiavano in auto con lui - lo avessero invitato alla calma e a rispettare il lavoro delle forze dell'ordine. Il 25enne avrebbe precedenti di polizia per ubriachezza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

