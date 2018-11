Inaugurato il Campo Polivalente del Calasanzio

Mattina di grandi emozioni e soddisfazioni quella di ieri sabato 24 novembre nell'Istituto Calasanzio di Empoli.

Infatti alla presenza del dott. Antonio Ponzo Pellegrini, assessore del comune di Empoli ed ex alunno del Calasanzio, di Padre Romeo Piroli presidente della Fondazione Calasanzio, e di tanti amici e conoscenti dell'Istituto stesso, è stato ufficialmente inaugurato e benedetto il Campo Polivalente del Calasanzio. Tra questi ha preso la parola il dottor. Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale della Toscana, il quale ha elogiato l'impegno della Fondazione Calasanzio nell’aver voluto perseguire l'intento di riqualificare il vecchio campino nel nuovo impianto sportivo. Sulla stessa linea il dottor. Biuzzi ha ricordato quanti sacrifici e difficoltà ha dovuto superare la Fondazione Calasanzio per il raggiungimento del Campo Polivalente, ha voluto complimentarsi con la Fondazione per il prestigioso risultato conseguito. Dopo il rituale taglio del nastro i festeggiamenti sono continuati nell'oratorio dell'Istituto, dove è stato allestito un rinfresco per gli intervenuti ai festeggiamenti.

Fonte: Fondazione Calasanzio Empoli - Ufficio Stampa

